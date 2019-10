Diritti Tv, la Serie A tratta con Medriapro: offerta rimandata a novembre

La Lega Serie A ha rinviato al mese di novembre la valutazione dell’offerta di Mediapro per i diritti tv del triennio 2021-24. Secondo quanto riporta Ansa, sarebbe stato lo stesso gruppo spagnolo a chiedere più tempo per limare i dettagli e presentare una nuova proposta: per questo motivo l’organo esecutivo del massimo campionato italiano presenterà un bando con le linee guida nei primi mesi del 2020. Il compito di chiudere la negoziazione sarà affidato ancora una volta al presidente Gaetano Miccichè e all’ad Luigi De Siervo, visto che le società hanno rinnovato i loro rispettivi mandati.