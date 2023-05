Diritti tv, la Serie A potrebbe essere visibile in chiaro il sabato sera

Durante l'ultima assemblea, la Lega Serie A ha presentato otto pacchetti differenti per la cessione dei diritti televisivi del prossimo ciclo che partirà dalla stagione 2024-2025. Sul tavolo diverse ipotesi, con la concreta possibilità di vedere in chiaro la partita del sabato sera. Ventiquattro in totale le proposte rivolte ai broadcaster, con il proposito di incassare almeno un miliardo di euro. I pacchetti sono modulati in tre, quattro, o cinque anni, così come reso possibile dalla recente riforma della Legge Melandri. Le prime decisioni dovrebbero arrivare già nella prossima riunione in programma il 16 maggio. Riporta così TuttoSport.