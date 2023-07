Diritti Tv, la Lega Serie A respinge offerte di Dazn, Sky e Mediaset

Non c'è ancora accordo sui diritti TV della prossima Serie A . Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l'assemblea dei club prevista nella mattinata di oggi non ha portato a novità significative, con Dazn, Sky e Mediaset che sperano di poter trovare una soluzione già nei prossimi giorni.

La Lega ha deciso infatti di avviare un altro round di trattative private con i broadcaster, poiché le offerte finora presentate non sono state considerate sufficienti. Una prossima assemblea è stata programmata per il 14 luglio, con l'obiettivo di chiudere al più presto la questione. Ma il presidente della Serie A Casini non esclude affatto la possibilità di un canale tematico gestito dalla Lega: "questa alternativa è reale, altrimenti non sarebbe stata prevista nel bando. La dinamica è quella già prevista".