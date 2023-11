Diritti tv, De Laurentiis: “Assegnati per 5 anni per i bilanci di Lotito”

"Il concetto è che pensare di poter fare ad arte per Lotito un'aggiudicazione dei diritti tv a cinque anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio è una follia. Quando oggi tutto cambia di mese in mese". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis parlando dell'ultima assegnazione dei diritti tv della Serie A nel corso del convegno 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport', come riporta l'ANSA.