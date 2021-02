Diritti TV, Cairo: “Con DAZN 200 milioni in più, ma servono garanzie. Sky ha fatto un grande sforzo”

Alla vigilia della nuova Assemblea della Lega di Serie A che dovrà esprimersi riguardo le offerte per i diritti TV, il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia di stampa ANSA. Queste le sue parole: “Non credo che domani si voti, abbiamo ancora del tempo davanti. Noi dobbiamo decidere per valorizzare al meglio il calcio italiano e sicuramente le offerte ricevute, Dazn in particolare, testimoniano il fatto che il calcio italiano e’ molto appetito. Credo che Sky abbia fatto un grande sforzo; considerato tutto, assegnando a Dazn avremmo tra i 170 e i 200 milioni l’anno in più, non possiamo non tenerne conto. Ora però dobbiamo avere rassicurazioni tecnologiche, che la gente possa vedere il calcio in streaming e vederlo bene”.