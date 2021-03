Diritti TV, altro nulla di fatto in Assemblea di Lega: previsto nuovo rinvio

Ancora un nulla di fatto in Lega Calcio per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. Come riferisce l’organizzazione tramite i propri canali ufficiali, si è conclusa con un nulla di fatto anche l’ultima votazione organizzata per approvare l’offerta del tandem Dazn-Tim (840 milioni per il triennio 2021/2024). Anche stavolta non è stato raggiunto il quorum dei 14 voti, minimo quantitativo indispensabile. Sono state 11 le preferenze raccolte dal fronte dei favorevoli, 8 astenuti più il Cagliari. I rappresentanti del club sardo sono usciti dal collegamento in videoconferenza senza esprimersi.