Diritti tv, al via l’assemblea per l’assegnazione del pacchetto 2

La lunga partita per i diritti tv della Serie A in campo per l’extra-time. Se Dazn ha vinto i pacchetti 1 e 3 con 840 milioni a stagione e la trasmissione in esclusiva di 7 partite e 3 in co-esclusiva per il triennio 2021-24, resta da assegnare il pacchetto 2. Sky ha offerto in queste settimane 70 milioni per queste 3 partite in co-esclusiva con Dazn, appunto: l’argomento è tema di principale dibattito dell’assemblea dei club che – come scrive ‘tuttomercatoweb.com’ – è iniziata pochi minuti fa. Tutte le società sono collegate in videoconferenza.