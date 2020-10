Diritti tv 2021-24: Champions League su Sky, Mediaset e Amazon

Accordo raggiunto per i diritti tv sulla Champions League nel triennio 2021/2024. In Italia sarà possibile seguire la più importante competizione europea su Sky, Mediaset e la novità Amazon. Come riporta “Calcio e Finanza”, la piattaforma di Jeff Bezos avrebbe acquistato i diritti per trasmettere, oltre alla Supercoppa europea, le sedici migliori partite del mercoledì sera, mentre a Mediaset spetterebbero le sedici migliori gare del martedì. A Sky gli altri 104 incontri: l’emittente di Murdoch avrebbe dunque superato l’offerta di Dazn, che, almeno per quanto riguarda la Champions League, resterebbe fuori dai giochi. L’ufficialità dell’accordo è attesa a breve.