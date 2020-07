Diritti televisivi, la Lega valuta sei offerte da fondi di investimento

Partita ancora apertissima per il futuro della Serie A sul campo dei diritti televisivi. Secondo quanto riporta l’ANSA infatti ci sarebbero sul tavolo ben sei offerte vincolanti per la media company che si occuperò di commercializzare i diritti televisivi. Offerte tutte provenienti da fondi di investimento. Bain, Cvc e Advent starebbero pensando a una partnership con acquisto di quote di minoranza, mentre Apollo, Fortress e Blackstone vorrebbero formalizzare delle proposte di finanziamento. Wanda e Mediapro invece si sarebbero rivolte direttamente alla società, rimettendo in piedi un discorso riguardante la realizzazione del canale tematico della Lega.