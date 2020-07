Di Francesco rifiuta l’Alaves: l’ex tecnico della Roma non ripartirà dalla Liga

Eusebio Di Francesco dice no al Deportivo Alaves. L’ex tecnico della Roma ha rifiutato la proposta del club spagnolo, che gli aveva offerto un contratto biennale da 1,8 milioni a stagione. L’allenatore abruzzese non ripartirà quindi dalla Liga: secondo Alfredo Pedullà, alla base della decisione del mister ci sarebbe una differenza di vedute con la dirigenza basca. Dopo la deludente esperienza sulla panchina della Sampdoria, infatti, Di Francesco vuole scegliere attentamente la prossima destinazione. L’Alaves, che ha concluso l’ultimo campionato in sedicesima posizione, avrebbe atteso la risposta del tecnico fino a domani.