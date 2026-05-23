Scherzo del destino. Amici, compagni, e tanto ancora. Di Francesco, per raggiungere la salvezza con il suo Lecce, dovrà battere il Genoa di De Rossi. Due tecnici legati dall’amore e dal passato giallorosso. Il tecnico dei salentini proverà a togliersi di dosso un passato recente fatto di retrocessioni. Alla vigilia del match, ha voluto spendere parole al miele per DDR: “De Rossi ha sempre mostrato il suo spessore: era un allenatore in campo. Alla Roma era il mio capitano, il mio riferimento. Lui mi ha lasciato tanto sia da giocatore che da capitano. Anche io mi auguro di aver lasciato qualcosa a lui. Sicuramente ora sta facendo un ottimo lavoro. E sta vivendo un ottimo momento in questa fase”.