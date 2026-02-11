Roberto De Zerbi ha fallito il grande salto. Nella notte, l’Olympique Marsiglia ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico bresciano, confermando quanto ipotizzato nelle ultime ore dalla stampa francese. Alla base della rottura, le forti tensioni emerse dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain ma soprattutto i risultati scadenti e l'eliminazione dalla Champions proprio a causa del Benfica di Mourinho. A De Zerbi non era piaciuto l’atteggiamento della squadra durante la seduta di allenamento di martedì pomeriggio, dove si aspettava una reazione immediata sul piano caratteriale. Allo stesso tempo, anche la dirigenza del club non appariva soddisfatta dell’operato dell’allenatore, né dei suoi frequenti cambi d’umore, che avevano progressivamente incrinato il rapporto.

Nel comunicato ufficiale, l’OM spiega come la decisione sia maturata “al termine di discussioni che hanno coinvolto proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore”, definendola “difficile e collettiva”, presa nell’interesse del club in vista del finale di stagione. Il Marsiglia ha inoltre ringraziato De Zerbi per il lavoro svolto, sottolineando in particolare il secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25, augurandogli il meglio per il futuro.