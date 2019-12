De Vrij: “Con la Roma non sarà facile. Dzeko tra i più forti in Italia”

L’Inter si è presa il primo posto in classifica e non vuole lasciarlo. Per farlo deve battere la Roma di Fonseca, che arriva a San Siro con voglia di colpaccio. A pochi minuti dall’inizio della partita ha parlato de Vrij. Ecco le sue parole.

DE VRIJ A INTER TV

La partita di stasera?

La Roma sta facendo bene in campionato, ma anche noi stiamo offrendo delle prestazioni positive. Vogliamo giocare bene anche stasera: non sarà facile, ma ci crediamo. Vogliamo ottenere i tre punti.

Dzeko?

È uno degli attaccanti più forti in Italia: non so se giocherà o meno; in quest’ultimo caso, giocheranno un altro tipo di calcio. Siamo pronti a tutto: ci siamo preparati bene, sappiamo cosa fare in campo. Proveremo a vincere questa partita.