De Silvestri: “La Roma ha avuto occasioni, ma il calcio è questo. Belotti poteva fare altri due gol”

Il Torino sbanca l’Olimpico 2-0 grazie alla doppietta di Belotti e inizia nel migliore dei modi il 2020. A fine partita ha parlato il terzino granata (e tifoso della Lazio) De Silvestri. Ecco le sue parole.

DE SILVESTRI A SKY

“Per ora non abbiamo dato una stabilità completa anche mentale, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo avere più consapevolezza in noi stessi, quando tutti facciamo una partita così dall’inizio alla fine possiamo fare grandi cose”.

La Roma ha fatto 31 tiri, ma non ci sono state azioni molto pericolose.

In settimana abbiamo provato a stare bassi per controbatterli, ma tante occasioni le abbiamo avute anche noi. La Roma ha avuto occasioni, ma il calcio è così: tenere duro e ripartire con forza.

E’ Belotti che sposta il livello del Torino?

E’ il capitano e punto di riferimento, ci dà l’esempio e gli andiamo dietro, determina il pressing. Poteva fare altri due gol, ma voglio sottolineare la prestazione di tutta la squadra.

Potete entrare in Europa?

Abbiamo ancora quel sogno lì. Abbiamo zoppicato nel girone di andata, ma speriamo in un 2020 con più enfasi, ritmo e punti. Il sogno è lì e cerchiamo di raggiungerlo.