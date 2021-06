Giornata libera per l’Italia, De Rossi si allena a Villa Borghese

L'ex capitano della Roma si sta allenando a pochi passi dall'hotel Parco dei Principi con il suo staff

Tre vittorie, sette gol fatti e neanche uno subito: l'Italia ha chiuso così il proprio girone in questo Europeo issandosi in testa al gruppo A, in attesa di conoscere quale sarà la sua avversaria agli ottavi tra Austria e Ucraina. Il CT degli Azzurri Roberto Mancini ha concesso una giornata libera a tutti, dai giocatori ai componenti dello staff. Tra chi ha deciso di passarla in famiglia a chi invece ne ha approfittato per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club (Donnarumma con il PSG), c'è anche Daniele De Rossi, il quale con il suo staff ha deciso di allenarsi all'interno di Villa Borghese. La seduta prevede corsa ed esercizi fino alle 17:30, l'orario prestabilito in cui tutti i componenti della Nazionale dovranno fare rientro all'hotel Parco dei Principi per poi partire alla volta di Coverciano da dove l'Italia nei prossimi giorni prenderà il volo verso Londra per disputare gli ottavi di finale.