De Rossi verso la panchina del Pisa: lo vuole l’ex Roma Kolarov

Potrebbe essere un Pisa a tinte giallorosse quello che l'anno prossimo tenterà la promozione in massima serie. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l'ex difensore della Roma Aleksandar Kolarov, da poco entrato a far parte della dirigenza del club toscano, avrebbe puntato per la panchina l'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi, lo scorso anno alla guida della Spal per poche giornate prima di essere esonerato. Potrebbe dunque ripartire all'ombra della torre pendente la carriera da tecnico di Daniele De Rossi, pronto a una nuova avventura in cadetteria.