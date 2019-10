De Rossi, niente ritorno in Italia: rimarrà al Boca Juniors fino giugno

Prima il debutto da sogno, poi i problemi fisici e infine i turbamenti conditi da numerose voci di mercato. Secondo quanto riporta tntsports Daniele De Rossi avrebbe deciso di rimanere al Boca Juniors fino a fine stagione e di onorare quindi il contratto con gli xeneizes fino alla sua scadenza, fissata al 30 giugno 2020. L’intenzione del giocatore sarebbe infatti quella di sostenere la preparazione di gennaio con la squadra per dimostrare di essere disponibile e in salute giocare ad alti livelli in Argentina. Sembrerebbe così tramontata l’idea di un suo possibile ritorno in Italia, con la Fiorentina di Pradè e Montella che dall’estate scorsa hanno provato a vestire di viola l’ex capitano della Roma.