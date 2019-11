De Rossi, l’infortunio è alle spalle: gol di rabona in allenamento con il Boca – VIDEO

Daniele De Rossi vede a un passo il ritorno in campo. La sua avventura al Boca Juniors non sta andando come immaginava. L’ex capitano della Roma è sceso in campo il primo settembre nel derby contro il River e poi si è fermato per alcuni guai fisici. Contro il Velez nell’ultima giornata è tornato tra i convocati, ma è rimasto in panchina. La sua condizione però sta crescendo, come testimoniano le immagini che arrivano dal centro d’allenamento del Boca. El Tano è infatti stato ripreso mentre segnava un gol di rabona, un gesto tecnico molto apprezzato dai tifosi argentini.