De Rossi alla figlia Gaia: “Provo orgoglio nel vedere la ragazza che sei diventata”

"Solo l’orgoglio che provo nel vedere la ragazza che sei diventata riesce a riempire il vuoto che lascerai tra pochi mesi, quando inizierai la tua nuova avventura. Madrid, Londra, Parigi…. noi saremo lì. Stretti e uniti come in questa foto. Buona vita amore mio, ti amo" scrive Daniele De Rossi sul suo account Instagram nel post che accompagna una foto che lo ritrae in famiglia nella quale c'è la figlia Gaia che si è diplomata. A causa di questo evento Daniele De Rossi ha rinunciato a seguire la Roma a Budapest per vedere dagli spalti la finale di Europa League.