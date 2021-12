De Laurentiis: “Spalletti il migliore che ho avuto. Arbitri? Non c’è tutela”

Il presidente del Napoli ha elogiato il tecnico toscano, soffermandosi anche sul tema arbitri e Var: "Tutti hanno diritto a un arbitraggio corretto, invece ognuno fa come gli pare"

Il Napoli continua a volare, nonostante qualche difficoltà di formazione. Ieri il 3-2 sul Leicester che è valso il passaggio del turno, con gli inglesi retrocessi in Conference League . In campionato gli azzurri hanno perso qualche punto, ma sono lì anche grazie al lavoro di Luciano Spalletti: "La sua bravura, rispetto ad altri allenatori che ho avuto, è che lui fin dall'inizio sperimentava e faceva girare la rosa facendo giocare tutti. Alla fine uno si rende conto che quello che avevi comprato e che credevi farlocco in realtà era gagliardo e non avevi investito male il denaro. Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera da presidente ", ha detto il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis alla presentazione del libro del giornalista Valter De Maggio .

Sul sogno scudetto:"La vita è un sogno. Se tu a un certo punto aprissi gli occhi davanti alla cruda realtà soccomberesti. Non bisogna mai e poi mai smettere di sognare". Intanto il ricorso contro la squalifica di Spalletti è stato respinto: "Non c'è da commentare perché altrimenti il commento dovrebbe partire dalla notte dei tempi. E' inutile che commentiamo ciò che è sotto gli occhi di tutti. Non solo per il Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Questo è un problema che supereremo solo quando la Lega sarà indipendente e potrà gestire lei gli arbitri, come avviene in Inghilterra. Tutti hanno diritto ad avere un arbitraggio corretto e tutti hanno diritto al ricorso della moviola in campo. Oggi invece una volta la vedono, una volta no, una volta a spizzichi e bocconi. Non c'è una tutela che sia garantista di un gioco corretto e rispettabile, ognuno fa come gli pare e questo non va bene".