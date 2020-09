Da Milano a Roma in poche ore. Come riporta “Gazzetta.it”, Aurelio De Laurentiis ha lasciato Capri nel primo pomeriggio, dopo essere arrivato dalla Lombardia, per arrivare al molo di Mergellina, da dove un’ambulanza, con due operatori sanitari attrezzati con protezioni anticovid, lo ha condotto nella Capitale per portarlo al Policlinico Gemelli per dei controlli. Il presidente del Napoli ha risposto col pollice alzato ai tifosi partenopei che lo hanno incontrato.