Dazn, le partite di questa giornata: spunta il big match Lazio-Juventus

Siamo ormai giunti alla 7° giornata di Serie A, l’ultima prima delle due settimane di sosta per le Nazionali previste dal fitto calendario di questa stagione. Attraverso la piattaforma DAZN sarà possibile vivere a pieno le emozioni di tre gare di questo turno.

Il programma si aprirà con l’anticipo serale di sabato 7 novembre. Allo stadio Ennio Tardini Parma e Fiorentina daranno vita ad un match di grande importanza soprattutto per i Viola, chiamati a riscattare la brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la Roma; i ducali, dal canto loro, punteranno a dar seguito all’ottima prestazione che ha portato gli uomini di Liverani a strappare un insperato 2 a 2 a San Siro contro l’Inter.

Passando alle gare della domenica, impossibile non puntare i fari sul lunch match delle 12.30. Sul prato dell’Olimpico di Roma si troveranno di fronte Lazio e Juventus, due delle squadre protagoniste dell’ultimo turno di Champions League: oltre che importante per le dinamiche di alta classifica, la sfida rappresenta un ulteriore esame di maturità per Andrea Pirlo ed i bianconeri, che dovranno dare importanti segnali di crescita contro una delle big della nostra massima serie.

Si volerà poi direttamente in quel di Marassi dove, alle 15, il Genoa ospiterà la Roma. Gli uomini di Maran dovranno scrollarsi di dosso i malumori derivanti dalla sconfitta contro il Torino nel recupero infrasettimanale e provare a fermare l’avanzata dei giallorossi, alla ricerca dell’ennesimo risultato utile consecutivo: Fonseca e i suoi non perdono in Serie A (escludendo la sconfitta a tavolino patita alla prima giornata contro l’Hellas Verona) dal 5 luglio scorso, quando caddero 2 a 1 sul campo del Napoli