Dazn, la Camera approva la Risoluzione: “Servizio migliore e trasparenza”

"Oggi la IX Commissione della Camera, con la sola eccezione di FdI, ha approvato una Risoluzione fondamentale per assicurare un servizio adeguato ai cittadini e maggior trasparenza nella rilevazione degli ascolti”. Lo rivela Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai, sui suoi canali web, in relazione al servizio offerto dalla piattaforma 'Dazn', detentrice dei diritti televisivi del triennio appena iniziato per la Serie A. “Grazie all’impegno della Lega e al lavoro di tutta la maggioranza, il Governo si impegnerà a richiamare, anche con nuove norme e sanzioni, Dazn al rispetto, alla tutela e all’indennizzo degli utenti", conclude Capitanio.