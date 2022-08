Dazn, i rimborsi saranno dati automaticamente: accettata la procedura semplificata

Chi ha quello plus e spende 39,99 euro avrà allora 10 euro in meno nel rinnovo successivo. Invece, chi ha quello Standard da 29,99 avrà 7,5 euro in meno

Dopo i disservizi dello scorso week end per Dazn è tempo di rimborsi. Come riporta Il Messaggero l'Agcom ha chiesto alla piattaforma streaming una procedura semplificata, quasi automatica, per le richieste di indennizzo e Dazn ha accettato. In questi giorni partiranno i rimborsi, che corrisponderanno al 25% dell'abbonamento mensile. Chi ha quello plus e spende 39,99 euro avrà allora 10 euro in meno nel rinnovo successivo. Invece, chi ha quello Standard da 29,99 avrà 7,5 euro in meno. L'azienda britannica sta decidendo ora a chi spetta tutto questo. Molto probabilmente andranno a favore di tutti coloro che hanno provato ad accedere nelle giornate di sabato e domenica. I rimborsi saranno dati automaticamente agli utenti senza che facciano nulla. Non ci sarà, quindi, da compilare nessun modulo.