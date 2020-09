Daniele De Rossi e Sarah per i figli scelgono il rugby

Niente calcio, almeno per il momento. Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum per i due figli Olivia Rose e Noah hanno scelto il rugby. O comunque vogliono farglielo conoscere: i due – riporta Il Messaggero – sono stati all’open day dell’Unione Rugby Capitolina in via Flaminia per far scoprire lo sport dalla palla ovale ai due piccoli.

De Rossi è un grande appassionato di rugby (oltre che di basket, in particolare quello Nba) e quando può non si perde una partita del Sei Nazioni. Un po’ come David Beckham, che al Times aveva confessato che sia lui che la moglie Victoria avrebbero scelto il rugby per i loro figli.