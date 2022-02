D’Ambrosio: “La gestione della gara di oggi è stata dominante da parte nostra”

Le parole del difensore: “Loro hanno delle ottime individualità dal centrocampo in su, abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra e questo ha prodotto due gol”

"La squadra ha risposto al derby con il passaggio del turno e una prestazione convincente. Dopo un derby perso volevamo riscattarci e ci siamo riusciti alla grande. Loro hanno delle ottime individualità dal centrocampo in su, abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra e questo ha prodotto due gol. Contro il Napoli sarà fondamentale come tutte, ma questa è una diretta concorrente per i primi posti e vale un po' di più, loro hanno tutta la settimana per prepararla ma ci prepareremo bene a partire da domani. Sabato oltre a non aver chiuso la partita è mancata la gestione, quello che invece oggi ci ha permesso di chiuderla e contenuto la Roma. La gestione di gara oggi è stata dominante da parte nostra, abbiamo dettato i tempi, contro il Milan non ci siamo riusciti altrettanto bene e se in un derby rischi due-tre volte poi prendi gol".