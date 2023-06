Dalmat furioso con Cassano: “Basta criticare chi è stato molto più forte di te”

Stephane Dalmat, ex giocatore dell'Inter (48 presenze tra il 2001 e il 2003), sul proprio profilo social si è scagliato contro Antonio Cassano e i suoi commenti, spesso offensivi, fatti in diretta ala Bobo TV: “Ti rispetto molto. Sei stato un buon giocatore. Sei andato alla Roma, al Real Madrid, dopo sei tornato in Italia. Hai giocato con la Nazionale e avevi un talento impressionante. Io ho giocato una volta contro di te quando eri al Bari. Ti ascolto su Instagram e sento che critichi giocatori che sono stati molto più forti, che hanno vinto cose molto più importanti di te". Queste le prime parole dell'ex centrocampista francese che poi prosegue: "Ripeto, sei stato un grandissimo giocatore, che poteva fare molto di più. So che sei amico di Bobo Vieri, ti ascolto, ma a un certo momento non ci riesco perché quando ti permetti di criticare giocatori che hanno fatto molto più di te, allora non è possibile. Non ci conosciamo, non abbiamo rapporto, ma oggi mi è arrivata una cosa sul telefono e ho ascoltato una bugia che hai detto". Dalmat ha poi concluso: " Mi scuso per il mio italiano, ma non sono certo che tu parli francese come io parlo italiano. Basta, per favore. Rimani al tuo posto. Basta criticare chi è stato molto più forte di te. Non sono uno che critica la gente per nulla. Se non ti piaccio, non me ne frega un c…o. Buona giornata”.