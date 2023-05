Dall’Inghilterra: al Tottenham piace Tiago Pinto per il ruolo di ds

Aria di rinnovamento in casa Tottenham. Dopo l'addio forzato di Fabio Paratici, inibito a livello mondiale dalla Fifa in seguito alla condanna per il caso plusvalenze, gli Spurs sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Come riporta il Daily Mail, sul taccuino del presidente Daniel Levy ci sarebbe anche l'attuale ds della Roma Tiago Pinto, tra i candidati preferiti dalla società londinese insieme all'omologo dell'Eintracht Francoforte Markus Krosche.