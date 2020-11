Dall’Egitto, Salah positivo al Coronavirus: “E’ asintomatico” – FOTO

Anche l’ex giallorosso Momo Salah è risultato positivo al Coronavirus. A comunicare la notizia è stata la federazione egiziana tramite il proprio canale ufficiale Twitter, annunciando però come il giocatore sia privo di sintomi. Questa la nota: “Il tampone medico condotto sulla della nostra prima nazionale di calcio ha mostrato che il nostro giocatore Mohamed Salah, stella del Liverpool, è stato infettato dal virus Corona, dopo che il suo test è risultato positivo. Il calciatore non soffre di alcun sintomo, gli altri membri della squadra invece sono tutti negativi“. Tanti sono stati i casi nella squadra di Jurgen Klopp: quello dell’egiziano arriva infatti dopo quelli di altre stelle come Thiago Alcantara e Manè.