In Austria e in Francia continuano a tenere banco le condizioni fisiche di Kevin Danso. Stando a quanto riporta dall'edizione austriaca di Sky Sport, il giocatore del Lens non scenderà in campo domenica contro il Lione a causa degli stessi problemi fisici (ancora non risolti) che hanno fatto saltare il suo trasferimento alla Roma. Il difensore centrale, a causa di un problema cardiaco rilevato nel corso delle visite mediche nella Capitale, è rimasto al Lens nonostante un accordo già raggiunto con il club giallorosso. I risultati degli esami svolti dovrebbero arrivare non prima di metà della prossima settimana.