Dalla Turchia, polveriera Galatasaray: lamentele di Nzonzi e Seri per gli allenamenti di Terim

Continuano le critiche di Steven Nzonzi al Galatasaray. Come riporta fantatik.com, il giocatore francese, stavolta insieme al compagno di squadra Jean Michael Seri’in, si sarebbe lamentato dei metodi di allenamento e delle tattiche infruttuose dell’allenatore Fatih Terim. La posizione dei due giocatori sarebbe stata appoggiata anche dal presidente dei turchi, Mustafa Cengiz, insieme ad altri dirigenti. Su Nzonzi, che era stato precedentemente sospeso dal club per non aver preso parte ad un allenamento, rimangono interessati Everton e Lione. Il contratto dell’ex giallorosso dovrebbe essere risolto nei prossimi mesi a causa delle sua indisciplina.