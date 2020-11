Dal Pino: “La Serie A andrà avanti anche in caso di nuovo lockdown”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato della possibilità di uno stop del campionato nel caso di un nuovo lockdown a livello nazionale. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a “La politica nel pallone”, su “GR Parlamento”: “In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivi per interromperlo. I fondi d’investimento? Il frutto è maturo – ha detto Dal Pino – Il comitato incaricato ha fatto un lavoro incredibile negli ultimi trenta giorni, per cui credo che mercoledì sarà un momento importante per il futuro del calcio. Noi dobbiamo fare il nostro compito, ma a fronte dei 600 milioni persi a causa delle misure restrittive, abbiamo chiesto delle misure di ristoro. La nostra richiesta è stata quella di differire i termini di pagamento“.