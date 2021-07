Dal Pino: “Col Green Pass vogliamo gli stadi pieni per l’inizio del campionato”

Il presidente della Lega Serie A: Il calcio è un volano importante da un punto di vista economico e sociale, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni"

A margine del sorteggio del calendario di Serie A 2021/22, Paolo Dal Pino è tornato a parlare della questione ritorno dei tifosi allo stadio. Il presidente della Lega Serie A ha auspicato una riapertura immediata e completa grazie al Green Pass:"Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni. Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che sociale. Abbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema".