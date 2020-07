Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. Ad annunciarlo è la prestigiosa rivista France Football, che sul proprio sito ufficiale ha spiegato le motivazioni alla base della dolorosa scelta. L’organizzazione infatti ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di equità giuste per arrivare a un giudizio finale nell’assegnazione del trofeo, che dal 1956 fino ad oggi aveva avuto sempre un vincitore.

Notizia in aggiornamento