Cts, vicina la riduzione della quarantena a quattro giorni

La svolta salva Serie A è dietro l’angolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Comitato Tecnico Scientifico sarebbe vicino all’ok per la riduzione della quarantena, in caso di nuova positività, da 14 a 4 giorni. Con un giocatore contagiato e due tamponi negativi in 96 ore per tutti gli altri, una squadra riceverà comunque il via libera per tornare in campo. Si attende solo l’ok definitivo, atteso entro il 20 giugno, data in cui Torino e Parma faranno ripartire ufficialmente il campionato .