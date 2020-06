CTS, Locatelli: “La durata della quarantena è uguale per tutti, anche per il calcio”

Franco Locatelli, componente del Comitato Tecnico Scientifico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha parlato dei tempi della quarantena nel mondo del calcio e si è dimostrato intransigente su questo tema. Queste le sue parole:

“Direi che, come abbiamo fatto nelle ultime settimane nell’ottica della ripresa, dobbiamo fare anche in questo caso un passo per volta. Dobbiamo perseverare in un approccio prudente, rifletteremo tra qualche settimana su questa possibilità. Tutto però dev’essere fatto con assoluta gradualità e i numeri delle curve devono continuare a confortare anche nel futuro”.