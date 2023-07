Cristiano Ronaldo: “La Serie A prima del mio arrivo era morta”

Cristiano Ronaldo dopo l'amichevole persa 5-0 contro il Celta Vigo ha parlato della sua esperienza in Serie A e della sua nuova avventura nel campionato arabo. Queste le parole del fuoriclasse portoghese: “La Serie A, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni”. CR7 ha aggiunto: "Credo che l'Europa abbia perso molta qualità. L'unico campionato che per me resta di livello superiore a tutti gli altri è la Premier. La Liga non è forte come una volta, idem la Bundesliga. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della Mls".