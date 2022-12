Cristiano Ronaldo firma con l’Al Nassr: contratto da 200 milioni di euro

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore dell'Al Nassr, club guidato dall'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia ,così viene riportato dal sito della emittente Al Arabiya. Stipendio da capogiro quello dell'attaccante infatti l'accordo garantirebbe al calciatore poco più di 70 milioni di euro per i prossimi due anni e mezzo a cui si aggiungerebbero una serie di bonus che gli consentirebbero di arrivare alla faraonica cifra di circa 200 milioni di euro complessivi. Questo farebbe di CR7 lo sportivo più pagato al mondo. Il fuoriclasse di Madeira avrebbe dunque trovato la sua nuova casa, dopo essere rimasto senza squadra a seguito dell'addio al Manchester United. Continuerebbe così a giocare fino a 40 anni vestendo la quinta maglia diversa in carriera. Questo il messaggio pubblicato dal club nel proprio account instagram ufficiale: "Questo è un qualcosa di più della storia in divenire. Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere successi ancora più importanti, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra Nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di sé stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa".