Covid: Osimhen positivo in Nigeria

L’attaccante del Napoli -già positivo un anno fa - ieri ha festeggiato il suo ventitreesimo compleanno a Lagos, con i familiari che aveva già raggiunto a Natale

Victor Osimhen èpositivo al Covid. Lo ha annunciato il Napoli poche ore fa e l'impressione è che ce ne saranno molti altri in serie A dopo le vacanze natalizie. “Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del professor Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”. L’attaccante del Napoli -già positivo un anno fa - ieri ha festeggiato il suo ventitreesimo compleanno a Lagos, con i familiari che aveva già raggiunto a Natale. Stava rientrando a Napoli per la visita di controllo (con tac) dal professor Tartaro, il chirurgo che il 23 novembre lo ha operato al viso per le fratture multiple subite nella gara con l’Inter.