Covid-19, un caso nel Frosinone. Il club: “Positivo un membro dello staff”

I casi da Coronavirus sono in rialzo in tutta Italia e lo sport non è esente. Come riporta il sito del Frosinone Calcio in una nota ufficiale è emersa una positività anche nel gruppo squadra. “L’ultima serie di esami – si legge nel comunicato – ha evidenziato un caso di Covid-19 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”. Notizia che crea un po’ di apprensione in casa ciociara in vista del play off contro lo Spezia in programma tra due giorni.