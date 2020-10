Covid-19, il presidente della Lega Dal Pino positivo con sintomi

La Covid-19 colpisce una nuova vittima illustre. Si tratta del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. A farlo sapere è la stessa Lega con un comunicato: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Ieri l’incontro con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, per discutere della vicenda Juve-Napoli, si era tenuto in via telematica.