COVID-19, arrivano nuovi casi nel mondo del calcio: positivi alcuni giocatori di Fulham, Blackburn e Lokomotiv

Il Coronavirus continua a diffondersi nel mondo del calcio. Come riporta l’Ansa, infatti, oggi sono stati trovati positivi al Covid-19 due giocatori del Fulham e uno del Blackburn. Quest’ultimo è Elliott Bennett, capitano della squadra inglese, al momento asintomatico.​ Non è stata ancora rivelata invece l’identità dei primi due. Positivi anche quattro giocatori della Lokomotiv Mosca. Si tratta del centrocampista Dmitri Barinov, del portiere Anton Kochenkov, degli attaccanti Timur Suleymanov e Roman Tugarev. Anche loro stanno bene e non hanno manifestato nessun sintomo finora.