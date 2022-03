Costa (sottoseg. Salute): “Spero negli stadi al 100% della capienza il 24 marzo”

La data del ritorno al massimo della capienza per gli impianti potrebbe essere quella del 24 marzo, quando è in programma Italia-Macedonia del Nord

I tifosi e le società aspettano con ansia il ritorno al massimo della capienza degli stadi. Una data potenziale però la fornisce Andrea Costa, sottosegretario alla Salute: "​Per Napoli-Milan non ce la faremo a tornare alla capienza massima allo stadio. Confido per il 24 marzo, in occasione dell'impegno della Nazionale, per avere lo stadio al 100%. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini - le sue parole a 'Radio Punto Nuovo' -. Napoli-Fiorentina al 100%? Credo sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Lavoriamo per quello e i dati ci confortano. Anticipare a marzo? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello della gradualità. Allo stadio senza Green Pass? Il criterio è della distinzione tra luoghi all'aperto e al chiuso, ne terremo conto di questa cosa. Gli spazi all'aperto saranno i primi per questo allentamento".