Costa d’Avorio-Sierra Leone 4-1: Ndicka in campo per tutta la gara

A San Pedro, la Costa d'Avorio di Evan Ndicka ha vinto con il risultato di 4-1 contro la Sierra Leone nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025. Il difensore della Roma è stato schierato tra i titolari nella difesa a quattro ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, contribuendo alla vittoria della sua nazionale.