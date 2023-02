Corsa a cinque per i diritti di Champions

Per quanto riguarda la Champions gli occhi sono puntati soprattutto sulle mosse di Sky, Amazon, Dazn e Mediaset, nel solco di quanto avvenuto per il triennio che andrà a condudersi nel 2024. E c'è da considerare anche l'interesse di Rai, a completare la cinquina. Per Europa League e Conference League c'è un secondo bando, a parte. Anche in questo caso però la scadenza delle offerte è prevista per il 14 febbraio. Attenzione, però, perché c'è una variabile non secondaria di cui tener conto: il venir meno del divieto per Sky di avere esclusive via Iptv (Internet) imposto dall'Antitrust. Evidente che rappresenti un elemento di novità nelle aste per Champions, Europa e Conferenze League. E la Uefa, secondo indiscrezioni di mercato, soprattutto dalla prima conterebbe di portare a casa l'equivalente di 300 milioni di euro a stagione. Del resto la Champions rappresenta il boccone più ghiotto.