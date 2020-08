Coronavirus, ufficiale: positivo Umtiti del Barcellona, è asintomatico

Un altro caso di coronavirus nel calcio spagnolo. Sul proprio sito ufficiale, infatti, il Barcellona ha annunciato che Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati martedì. “Il giocatore è asintomatico, è in buona salute e si trova a casa in isolamento. Il club ha informato le autorità sportive e sanitarie al fine di tracciare le persone che sono state a contatto con il giocatore, in modo da permettergli di sottoporsi ai test”. Il comunicato dei blaugrana arriva a poco più di un’ora dal calcio d’inizio del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: il regolare svolgimento del match non è a rischio, dal momento che il centrale francese è ai box per infortunio da diverse settimane e non è stato quindi convocato. Nei giorni scorsi, Umtiti è stato anche accostato alla Roma in ottica calciomercato.