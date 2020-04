Coronavirus, ufficiale: anche i giocatori del Real Madrid si tagliano lo stipendio

Anche il Real Madrid si muove sul fronte stipendi. Con una nota ufficiale sul proprio sito, i ‘Blancos’ hanno annunciato che “i giocatori e gli allenatori della prima squadra di calcio e di basket, hanno raggiunto un accordo volontario di abbassare il loro stipendio per quest’anno, tra il 10% e il 20%, a seconda delle circostanze che possono condizionare la chiusura della stagione sportiva 2019/20″. La decisione, si legge nel comunicato, “evita misure traumatiche nei confronti degli altri dipendenti e contribuisce alla situazione finanziaria del club per questi mesi di sospensione delle competizioni”. Nella nota, inoltre, il Real Madrid si complimenta con chi ha preso questa scelta e manda l’augurio di una pronta guarigione ai malati per coronavirus. Dopo Barcellona e Atletico Madrid, anche le merengues tagliano gli ingaggi.