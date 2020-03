Coronavirus, Serie A: visita obbligatoria prima delle partite

Dopo le misure cautelari già prese per evitare la diffusione del coronavirus anche negli stadi d’Italia, continuano i suggerimenti della federazione dei medici sportivi per l’area professionistica e dilettantistica. Secondo quanto riporta l’ANSA, i Responsabili Sanitari e Medici Sociali delle squadre devono porre attenzione ad anamnesi, esami obiettivi e rilevazione delle temperature durante gli allenamenti e nei ritiri pre-gara a tutto il personale della squadra, ai tecnici e agli atleti. La scheda sanitaria di questi ultimi, in particolare, dovrà essere in constante aggiornamento.