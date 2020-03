Coronavirus, positivo il primo calciatore in Premier League: è Hudson-Odoi

In Premier League è stato ufficializzato il primo caso di positività al Covid-19 per un calciatore. Si tratta di Callum Hudoson-Odoi del Chelsea. Ad annunciarlo sono i Blues con una nota ufficiale. E’ il secondo caso che colpisce il campionato inglese dopo l’allenatore dell’Arsenal Arteta. Il giocatore sta bene. Questa mattina i vertici del calcio d’oltremanica si riuniranno per decidere sul da farsi. Al momento il campionato si gioca a porte aperte, ma la situazione è in continuo sviluppo.