Coronavirus, otto casi di positività nel Besiktas: contagiato anche il presidente Ahmet Nur Cebi

La ripresa del campionato in Turchia è fissata per il 12 giugno, ma in queste ore è ancora il Covid-19 a scuotere il paese. Come tuttomercatoweb.com, i test condotti dal Besiktas sull’intera squadra hanno riservato notizie negative: otto persone sono infatti risultate positive al coronavirus. A darne notizia è stato il medico sociale del club Tekin Kerem Ulku: “Mercoledì 13 maggio, il test Covid-19 è stato condotto su tutti i nostri calciatori, membri dello staff e personale delle strutture presso il centro sportivo. Come risultato dei test, sono state rilevate otto positività al coronavirus. Il processo di isolamento e di trattamento dei tesserati i cui test sono risultati positivi è iniziato immediatamente in linea con le procedure previste”. Il club turco non ha fatto i nomi dei calciatori ma ad aver contratto il virus c’è anche il presidente Ahmet Nur Cebi.